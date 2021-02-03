Астрологи назвали три знака зодиака, чью жизнь может изменить 2021 год

Фото: pixabay.com

Астрологи назвали три знака зодиака, чью жизнь в корне может изменить наступивший год Белого Металлического Быка.

Скорпионы наконец-то дождутся головокружительных приключений. Их ждут путешествия, новые впечатления и знакомства. Причем незабываемые эмоции способна принести даже незапланированная командировка. Некоторые представители этого знака примут решение сменить место жительства, завести серьезные отношения или даже заключить брак.

У Тельцов в новом году наметится заманчивая перспектива в карьере. Они наконец-то смогут достичь гармонии с самим собой и понять, что им действительно нужно: отдать все силы работе или сосредоточиться на личной жизни. Определившихся с выбором Тельцов будут ждать приятные и радостные события.

Раки смогут отметить окончание черной полосы в наступившем году. Их ждут перемены в личной жизни и награда за долгий период испытаний. Звезды обещают представителям этого знака встречу с долгожданным избранником, который станет тем единственным и неповторимым. Возможно, вакантное место в сердце Раков займет кто-то из бывших партнеров, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Астролог рассказала, как мужчины разных знаков зодиака портят любовные отношения