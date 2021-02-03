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Семейный психолог Сатья Дас назвал три правила поведения женщины с мужчиной
Фото: Youtube.com / Ходят Слухи

Семейный психолог Сатья Дас назвал три правила поведения женщины с мужчиной

Виктория Федотова

Общество

Украинский семейный психолог Сатья Дас назвал три главных правила поведения женщины с мужчиной. По его словам, любая женщина должна искренне хвалить своего мужчину, не думая, что он испортится после комплиментов.

— Всегда хвалите своего мужчину за успехи. Хвалите громко, словами в ухо, он должен об этом слышать, — считает психолог.

Второе обязательное правило — женщина не должна терпеть никакое недостойное поведение мужчины.

— Для этого надо четко понимать слово «никогда». Не через раз, не иногда, а никогда. Нужно создавать атмосферу, при которой вы всегда жестко реагируете на недостойное поведение. Недостатки можно терпеть и потихоньку менять, — считает Сатья.

По словам психолога, чтобы женщина была счастливой с мужчиной, она должна его «чуть-чуть любить» и очень хорошо понимать. При этом мужчина должен любить ее больше. Это третье правило.

Видео опубликовано на YouTube.

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