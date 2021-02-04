Стоимость нефти Brent превысила 59 долларов впервые с 21 января

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Стоимость нефти Brent выросла на 0,99 процента и превысила 59 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в четверг, 4 февраля.

Так, по состоянию на 10:46 по московскому времени цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась до 59,04 доллара за баррель. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 21 января 2020 года.

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне новостей о ситуации с коронавирусом и ОПЕК+.

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