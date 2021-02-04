Около 50 новейших образцов вооружений создадут в России

Фото: Министерство обороны РФ

Россия выведет на мировой рынок около 50 новых образцов вооружения и спецтехники в ближайшие пять–семь лет. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

По информации, предоставленной пресс-службой компании «Рособоронэкпорт», зарубежным покупателям будут доступны различные виды вооружения. В их числе зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО 2С38», воздухонезависимые энергетические установки (ВНЭУ) с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором. Кроме того, в ближайшие несколько лет экспортный паспорт получат и управляемые авиационные средства поражения. Речь, в частности, идет о разработках «Гром-Э1» и «Гром-Э2».

Конструкторы утверждают, что уникальным российским комплексом станет ЗАК-57 «Деривация-ПВО». Его будут использовать для ударов по воздушным целям, а также в наземных операциях.

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