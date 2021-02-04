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Более 23 тысяч разрешений на деятельность такси выдали в Москве в 2020 году
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 23 тысяч разрешений на деятельность такси выдали в Москве в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

В прошлом году в столице выдали 23 309 разрешений на деятельность такси. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что власти города оказывали финансовую и юридическую поддержку на погашение кредитных и лизинговых платежей несмотря на пандемию коронавируса. Благодаря этому парк такси в столице на данный момент остается самым молодым в Европе.

По словам главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, всего с 2011 года в столице выдали 170 тысяч лицензий, в Подмосковье — 340 тысяч.

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