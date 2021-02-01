Таксомоторной компании запретили перевозить пассажиров в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В работе таксомоторной фирмы «Курсор» выявили серьезные нарушения, из-за чего компании запретили перевозить пассажиров. Об этом рассказали в Telagram-канале пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

Инспекция выяснила, что машины «Курсора» не проверялись на техническую исправность, а водители такси не проходили перед выездом медосмотр.

Арбитражный суд столицы запретил компании работать, так как нарушения подвергали опасности пассажиров, которые пользовались услугами такси. Уточняется, что заявление в суд направила МАДИ.

Отмечается, что в 2021 году это первый подобный таксопарк. В департаменте транспорта призвали пассажиров быть внимательнее на дорогах и сообщать о нарушениях, совершаемых водителями такси.

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