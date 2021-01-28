Как «Московский транспорт» поможет водителям сэкономить время в пути

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Любая информационная помощь, которую могут получить участники дорожного движения, включая владельцев личного транспорта, — это благо, поскольку она позволяет сэкономить время в пути. Об этом «Вечерней Москве» заявил эксперт, комментируя усовершенствование транспортных технологий.

Ранее вышло масштабное обновление приложения «Московский транспорт». Теперь оно пригодится не только тем, кто пользуется метро, автобусами, трамваями и иными видами общественного транспорта, но и обладателям личного авто. Два главных нововведения — интерактивная схема столичной подземки и карта парковок. Теперь для водителей стала доступна информация о станциях метрополитена, их инфраструктуре, а также о числе и локации парковочных мест. Все это позволяет быстрее и комфортнее строить новые, более выгодные маршруты.

По мнению независимого автоэксперта Дмитрия Попова, любая информационная поддержка для всех участников дорожного движения, а также для пассажиров — это благо.

— Любая история, которая информационно продвигает участников дорожного движения, она хорошая. Тем более если выполнена удобно с эргономической точки зрения и правильно реализует функционал, позволяя минимизировать затраты времени и создавать новые маршруты, — сказал собеседник «ВМ».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Он отметил, что на данный момент все мегаполисы, включая Москву и Петербург, ждут прихода единого комплекса интеллектуальных систем, состоящих из огромного числа сегментов, модулей.

— В их числе уже есть ГОСТ на интеллектуально-транспортные, системные структуры. Там есть система информационной поддержки, которая должна включать в себя и информационные щиты на улично-дорожной сети, и различные интернет-информаторы, маршрутизаторы и т. д. В этом случае у организатора дорожного движения и организатора перевозок появляется возможность реализации стратегии навязывания маршрута движения, — рассказал специалист.

Например, продолжил он, одно из популярных российских приложений реагирует на изменения пропускной способности дорог в случае ЧП только через определенное время и предлагает при этом не самые лучшие альтернативы. Если, к примеру, прорвало трубу водопровода, то сначала нужно ждать, пока соберется пробка, потом засекут падение скорости движения и уже затем создадут новый маршрут, но не туда, куда хотел бы организатор движения. По мнению Попова, эту проблему можно было решить за счет внедрения в приложение функции навязывания стратегии поведения водителей.

СПРАВКА «ВМ»

Помимо вышеуказанных функций, в приложении «Московский транспорт» можно строить маршруты со всеми остальными видами транспорта. Также можно заказывать такси, бронировать каршеринг, пополнять карту «Тройка» и смотреть прогноз прибытия автобусов и трамваев.

Более подробно обо всех функциях приложения можно узнать на его официальном сайте.

К концу 2021 года пользователи получат возможность оплачивать несколько видов транспорта прямо в приложении. В будущем выйдут новые обновления, некоторые из которых особенно сильно понравятся водителям.

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