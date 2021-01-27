Схему метро и карту парковок добавили в приложение «Московский транспорт»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В мобильном приложении «Московский транспорт» вышло обновление — теперь пользователям доступны интерактивная карта метро и карта парковок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в среду, 27 января.

Так, в приложении теперь можно будет построить маршруты на метро, МЦК и МЦД. Пассажиры смогут проверить загруженность выходов и станций метро, выбрать удобные вагоны для пересадки, а также добавить нужные станции в избранное. Также москвичам станет доступна информация о закрытиях и ограничениях работы на станциях.

В «Московском транспорте» также будут отображаться парковочные места и появляться цветные отметки в зависимости от стоимости парковки. Помимо этого, в приложении появится информация о числе парковочных мест и о местах для инвалидов, сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram-канале.

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