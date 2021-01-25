Дептранс Москвы рассказал об украшенной витражами заброшенной станции метро Нью-Йорка

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Среди индустриальных станций нью-йоркского метро можно найти заброшенную платформу с витражами. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Станция City Hall была построена в начале XX века в американском стиле арт-деко. Ее стены украшает кладка из плит, витражи и величественные люстры. Популярные фрагменты дизайна московского метро — редкость для жителей Нью-Йорка, отметили в пресс-службе Дептранса.

Во время строительства на станции был возведен дугообразный перрон, который не смог принять обновленные поезда. По этой причине станция закрылась в 1945 году.

Сейчас станция заброшена, однако не забыта жителями города. Финальные сцены первой части американского фильма «Фантастические твари» снимали именно на станции City Hall.

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