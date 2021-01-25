Строительство правого тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» начали в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Строительство тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» начали на Троицкой линии метро. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалистам предстоит проложить тоннель, длина которого составляет 2,5 километра. Трасса тоннеля пройдет на глубине от 13 до 28 метров по территории ТиНАО от деревни Мамыри до поселения Газопровод вдоль Калужского шоссе.

Отмечается, что на данный момент на Троицкой линии метрополитена, помимо «Евгении», работают еще два тоннелепроходческих щита.

Комплексы «Ольга» и «Виктория» строят перегон от станции столичного метро «Университет дружбы народов» до «Улицы Генерала Тюленева».

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