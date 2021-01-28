Дептранс рассказал москвичам о капитальных парковках в столице

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичный департамент транспорта рассказал москвичам о капитальных парковках. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что их администрирует не «Московский паркинг», а другой владелец. Так, например, это могут быть магазины, торговые центры и отели. На 26 из них можно найти свободные места в приложении «Парковки Москвы».

Фото: Департамент транспорта Москвы

Владельцы капитальных паркингов могут подключиться к приложению в любой момент. Для этого им необходимо предоставить данные о парковке, а также установить специальное программное обеспечение.

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