Восемь перехватывающих парковок обустроили на востоке Москвы и в ТиНАО

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Измайлово Карта всех событий

На востоке столицы и в Новой Москве появилось восемь перехватывающих парковок со шлагбаумом. Их обустроили около станций Московского центрального кольца (МЦК). Об этом во вторник, 26 января, сообщает официальный портал мэра города.

Уточняется, что общая вместимость парковок — 1067 машино-мест, при этом 111 из них предназначены для маломобильного населения.

Так, автовладельцы смогут оставить транспорт на двух парковках на 287 мест у станции метрополитена «Новокосино»; на трех парковках, которые рассчитаны на 592 машины, возле станции МЦК Измайлово;на парковке у станции метро «Рассказовка»; на парковке на 93 машино-места около станции метро «Говорово»; а также на парковке у станции МЦК Соколиная Гора.

Оставить машину можно бесплатно в период с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или же МЦД. Первую из них необходимо сделать с ближайшей к парковке станции.

Для владельцев машин, которые не пользуются общественным транспортом после парковки, это будет стоить 50 рублей в час в период с 06:00 до 22:00, а ночью — 50 рублей в час в течение первых двух часов. После парковка становится бесплатной.

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