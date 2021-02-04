Стало известно, как клетки «говорят» о наличии рака

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Быстро и эффективно предупредить развитие онкологии поможет ранняя диагностика заболевания. О самом эффективном методе диагностики рака врач из акционерного общества «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Григорий Демяшкин рассказал Nation News.

Он объяснил, что для исследования берется материал, полученный при биопсии или во время хирургического вмешательства. После этого в лаборатории определяется белковый состав материала и активность клеток. Чем выше скорость их деления, тем больше вероятность онкологии. Таким методом определяется происхождение заболевания, источник метастаз, тип опухоли (доброкачественная или злокачественная) и так далее.

Материалы для анализа берут практически с любого органа. Также особенное внимание врачи уделяют родинкам, папилломам и кистам. Благодаря этому могут быть предупреждены рак груди, меланома и колоректальный рак.

— По скорости роста злокачественных клеток мы можем определить прогноз развития заболевания и прогноз эффективности применения того или иного вида лечения, — пояснил Григорий Демяшкин.

Еще до того, как появились первые симптомы онкологического заболевания, клетки выдают опутывающие их сосуды. Они служат каналами, по которым доставляется питание раковым клеткам. Врач может определить аномальную концентрацию сосудов вокруг клеток. Сделать это также поможет иммуногистохимическое обследование.

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