«Собачка-лев»: что стоит знать начинающим собаководам о ши-тцу

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Милые, но обладающие темпераментом собаки породы ши-тцу пользуются популярностью среди начинающих собаководов. ФАН собрало все необходимое о том, что нужно знать об этих животных.

Эта порода появилась в Европе чуть менее века назад. Особенную популярность ши-тцу получили в Великобритании. Их часто можно было встретить в домах аристократов и состоятельных лиц. Объяснить их привлекательность просто: эти собачки внешне очень прельщают. Они обладают красивой шерстью, а их мордашка может напоминать медвежонка.

В начале этого тысячелетия ученые из США решили проверить родословную этой породы. Выяснилось много интересного. Например, ши-тцу одна из древнейших пород на планете. Также она имеет азиатские корни. Предки этих забавных малюток проживали в Тибете, а в середине XVII века далай-лама подарил несколько таких собачек императору Китая.

Интересно, что, по одной из версий, название породы переводится как «собачка-лев». По легенде ши-тцу сопровождала Будду в его путешествиях. А когда наступала опасная ситуация, она превращалась во льва, чтобы встать на защиту своего хозяина.

Изучив породу, исследователи предупреждают будущих собаководов, что эти питомцы будут отвечать безграничной любовью на заботу хозяев. Если человек ушел по делам из дома, то ши-тцу будет встречать его с искренней радостью. При этом животное не воспринимает кого-то одного из членов семьи за хозяина, а любит всех.

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