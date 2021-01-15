«Икона стиля»: видео с собакой в модной одежде набрало 35 миллионов просмотров

Фото: instagram.com/tikatheiggy

Собака по кличке Тика породы итальянская малая борзая стала иконой стиля благодаря необычным нарядам. Видео с фотогеничной собакой из Канады набирают сотни тысяч просмотров.

На них она «меняет» наряды и говорит, что хочет оставаться модницей несмотря на пандемию, работу из дома, самоизоляцию и прочие неприятности.

Видео собаки набрало 35 миллионов просмотров / Видео: TikTik@tikatheiggy

В Instagram-аккаунте просмотров не так много, но поклонников ярких образов хватает. Фанаты даже заказывают игрушки в модных костюмах, похожие на Тику.

Хозяин собаки не ограничивается нарядами, он заказывает для фотосессий аксессуары: многочисленные сумки и забавные головные уборы.

В комментариях к видео подписчики благодарят собаку за то, что та повышает им настроение и не дает грустить. Ее называют иконой стиля.

«Привет, Тика! Спасибо, что ты есть!»; «Тика, ты отличная! И хозяин у тебя прекрасный»; «Классные костюмы, спасибо за вдохновение».

Фото и видео публикуются в Instagram.

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