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Спасатели Подмосковья помогли замерзшей собаке выбраться со льда
Фото: Анна Быкова

Спасатели Подмосковья помогли замерзшей собаке выбраться со льда

Никита Абрамов

Происшествия

В Подмосковье спасатели вывели замерзшую собаку со льда канала имени Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сотрудники спасательной службы выехали на ежедневный замер толщины льда и увидели на берегу канала скопление народа. Внимание людей привлекла собака, которая лежала посреди водоема на льду и не подавала признаков жизни. Неравнодушные жители обратились к подъехавшим спасателям с просьбой помочь животному, которое не смогло выбраться из-за ограждений на берегу.

— По всей видимости, пес пытался выбраться со льда, но ограждения высотой более двух метров не позволили ему этого сделать. Выбившись из сил, бедолага сильно замерз. Однако, увидев человека, пес, шатаясь, поднялся и последовал за ним, — цитирует слова заместителя начальника отряда Галины Балабановой Агентство городских новостей «Москва».

Спасателю удалось привести животное к пологому берегу, после чего пес смог покинуть водоем.

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Подмосковьесобакаспасатели
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