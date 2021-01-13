Сотрудники Московского авиационного центра спасли мальчика из запертой квартиры

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра вскрыли дверь квартиры, в которой в одиночестве остался двухлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в среду, 13 января.

По данным пресс-службы, специалисты выехали по вызову на улицу Поляны в Южном Бутове. По поступившему сообщению, там в квартире остался один маленький ребенок. В службу «112» позвонила его мама.

Старший дежурной смены, спасатель Сергей Михайлов рассказал, что к месту случившегося бригада приехала одновременно с участковым.

— Мама вышла на лестничную клетку вынести мусор, а двухлетний малыш закрыл дверь изнутри. Так как это была задвижка, а не замок, пришлось немного повозиться. Но дверь вскрыли, мальчика освободили, — сказал спасатель.

Он отметил, что малыш испугался, спрятался под кровать и плакал из-за того, что остался в одиночестве. В результате случившегося никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

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