Специалисты Московского авиацентра спасли восемь человек в новогодние праздники

В новогодние праздники специалисты Московского авиацентра спасли восемь человек / Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Россия, Москва, посёлок Первомайское, СНТ Десна Карта всех событий

В период новогодних праздников сотрудники московского авиационного центра спасли восемь человек. Об этом сообщили во вторник, 12 января, в пресс-службе ГКУ МАЦ.

Уточняется, что в этот период 48 специалистов МАЦ ежедневно несли службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность горожан. Кроме того, в городе работали семь пожарных и санитарных вертолетов, два из которых дежурили круглосуточно.

Как отметил директор МАЦ Кирилл Святенко, праздники прошли относительно спокойно. По его словам, с 1 по 10 января вылеты на тушение пожаров и медико-санитарную эвакуацию не выполнялись. А вот специалисты аварийно-спасательного подразделения выезжали на происшествия 19 раз и помогли восьми пострадавшим.

В новогодние праздники специалисты Московского авиацентра спасли восемь человек / Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Так, например, 7 января дежурная смена спасателей МАЦ выезжала по вызову в СНТ «Десна» около поселка Ерино в ТиНАО. Там во время катания с горки упала в овраг семья: мать, отец и их 11-летний сын. Мужчина не пострадал, а женщина получила травмы. Ей вовремя оказали медицинскую помощь и передали специалистам для дальнейшего лечения.

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