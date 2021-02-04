Артист балета Сергей Полунин рассказал, как выбрал необычное имя для сына

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Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему выбрал для своего сына от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных имя Мир.

— Я однажды смотрел на океан и думал, что где-то здесь спрятано имя моего ребенка. Я понял в какой-то момент, что смотрю на мир. Я думаю, что это ребенок сам выбрал такое имя. Ему прямо нравилась реакция, — цитирует Полунина teleprogramma.pro.

Артист отметил, что 2020 год выдался для него очень насыщенным. Во время того, как его жена работала на шоу «Ледниковый период», Полунин возился с ребенком. По его словам, за это время он проникся уважением ко всем мамам.

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