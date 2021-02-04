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Артист балета Сергей Полунин рассказал, как выбрал необычное имя для сына
Фото: instagram.com/blackswanei

Артист балета Сергей Полунин рассказал, как выбрал необычное имя для сына

Никита Абрамов

Звезды

Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему выбрал для своего сына от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных имя Мир.

— Я однажды смотрел на океан и думал, что где-то здесь спрятано имя моего ребенка. Я понял в какой-то момент, что смотрю на мир. Я думаю, что это ребенок сам выбрал такое имя. Ему прямо нравилась реакция, — цитирует Полунина teleprogramma.pro.

Артист отметил, что 2020 год выдался для него очень насыщенным. Во время того, как его жена работала на шоу «Ледниковый период», Полунин возился с ребенком. По его словам, за это время он проникся уважением ко всем мамам.

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