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Астрологи рассказали, какие бывают типы женщин, согласно Восточному гороскопу
Фото: pixabay.com/Asklepios Wien

Астрологи рассказали, какие бывают типы женщин, согласно Восточному гороскопу

Никита Абрамов

Общество

Астрологи утверждают, что узнать о чертах женщины можно, если известно, кто она по Восточному гороскопу. Согласно ему, выделяют четыре типа личности, у каждого из которых свои особенности и отличия.

Романтизм

К этому типу личности относятся девушки, которые родились в год Лошади, Тигра или Собаки. Для романтиков жизнь тесно сплетена с любовью. Однако такие женщины зачастую могут быть неуверенными в себе.

У них высокие требования к потенциальному партнеру, так что с любовью этим девушкам обычно приходится непросто.

Сила

Девушки, родившиеся в год Петуха, Змеи и Быка, не страшатся ударов судьбы. Они спокойно могут пойти в политику или бизнес. Однако и у них есть слабое место — любовь.

Также эти женщины умеют сочетать карьеру и семью, и из них получаются крайне заботливые матери.

Обаяние

Этой чертой характера обладают родившиеся в год Крысы, Обезьяны и Дракона. Такие девушки обладают обворожительной красотой, но в любовных отношениях они крайне избирательны. Для них мужчина должен быть добытчиком и не проявлять слабость.

Несмотря на то что их нельзя назвать меркантильными, деньги имеют для этих дам особую ценность.

Стоит отметить, что характер этих девушек совсем нелегкий. Они умеют вовремя применять хитрость и плести интриги.

Независимость

Девушки, которые родились в год Кабана, Кота и Козы, нередко увлекаются мистикой и производят на окружающих загадочное впечатление. Мужчин к ним часто тянет.

Однако свою свободу женщины с этой чертой характера ценят больше всего, так что, чтобы к ним подступиться, придется затратить немало сил. Отмечается, что девушки этого типа личности настоящие интеллектуалки, пишет 5-tv.ru.

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