Амурский тигр «помог» опергруппе поймать браконьеров в Приморье
В Приморском крае амурский тигр косвенного «помог» охотнадзору напасть на след браконьеров и задержать их. Об этом рассказали местные власти.
В четверг, 4 февраля, в районе села Верхний Перевал была убита бездомная собака. По одной из версий, ее задрал амурский тигр. Для проверки информации опергруппа организовала слежение за хищником.
По мере патрулирования инспекторы наткнулись в лесу на машину, в салоне которой они увидели чехлы от огнестрельного оружия. Сезон охоты на копытных животных в Приморье завершился еще 10 января, в связи с чем у специалистов начали закрадываться сомнения.
— Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов, — сообщил начальник регионального управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый.
Он уточнил, что подозреваемых задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Алексей Суровый добавил, что амурский тигр, за которым была организована слежка, ведет себя хорошо и держится примерно в десяти километрах от ближайшего населенного пункта «в месте с высокой плотностью кабана». К собакам хищник потерял интерес.
— Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты, — считает Суровый.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данный профильного министерства, с начала 2021 года инспекторы госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных.
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