Амурский тигр «помог» опергруппе поймать браконьеров в Приморье

Фото: pixabay.com

В Приморском крае амурский тигр косвенного «помог» охотнадзору напасть на след браконьеров и задержать их. Об этом рассказали местные власти.

В четверг, 4 февраля, в районе села Верхний Перевал была убита бездомная собака. По одной из версий, ее задрал амурский тигр. Для проверки информации опергруппа организовала слежение за хищником.

По мере патрулирования инспекторы наткнулись в лесу на машину, в салоне которой они увидели чехлы от огнестрельного оружия. Сезон охоты на копытных животных в Приморье завершился еще 10 января, в связи с чем у специалистов начали закрадываться сомнения.

— Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов, — сообщил начальник регионального управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый.

Он уточнил, что подозреваемых задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алексей Суровый добавил, что амурский тигр, за которым была организована слежка, ведет себя хорошо и держится примерно в десяти километрах от ближайшего населенного пункта «в месте с высокой плотностью кабана». К собакам хищник потерял интерес.

— Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты, — считает Суровый.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данный профильного министерства, с начала 2021 года инспекторы госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных.

Читайте также: Новые правила охоты утвердили в России