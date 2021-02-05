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Диетолог рассказала, как похудеть без изнурительных упражнений
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Диетолог рассказала, как похудеть без изнурительных упражнений

Анастасия Колоскова

Общество

Диетолог из США Рейчел Пол рассказала, как можно похудеть, не изнуряя себя интенсивными тренировками.

Так, по мнению специалиста, нужно выбрать тот вид спортивной активности, который приносит удовольствие. Если человеку не нравятся интенсивные тренировки, то с большой вероятностью он быстро их забросит. Зато любимые упражнения он сможет выполнять регулярно, за счет чего эффект похудения все равно будет достигнут, пусть и не так быстро.

Желающим сбросить вес диетолог посоветовала употреблять пищу, богатую белками и жирами, так как она быстро насыщает. Также необходимо дополнить рацион овощами, которые снабдят организм необходимой клетчаткой.

Немаловажными факторами для похудения являются полноценный сон и здоровое психическое состояние. Их отсутствие затруднит похудение, так как у человека не будет для этого ни сил, ни мотивации, сообщает NDTV.

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