Скончался бывший главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий

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Скончался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Уточняется, что адмирал ушел из жизни в пятницу, 5 февраля.

— Сегодня скончался адмирал Владимир Высоцкий, занимавший пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 год, — рассказал Дерябин.

В настоящее время причина смерти Высоцкого неизвестна. Однако уточняется, что она не связана с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Адмирал родился в городе Комарно Львовской области Украины 18 августа 1954 года. Он отучился в военно-морских училищах и поступил на службу на Тихоокеанском флоте. Благодаря своим отточенным навыкам Высоцкий стал командиром противолодочной группы и минно-торпедной части большого противолодочного корабля. Кроме того, он был помощником командира крейсера управления «Адмирал Сенявин».

Высоцкий построил военную карьеру, начал занимать ответственные должности и в 2013 году стал заместителем генерального директора уранового холдинга АРМЗ госкорпорации «Росатом».