Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчину нашли мертвым в МХТ имени Чехова в Москве
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Мужчину нашли мертвым в МХТ имени Чехова в Москве

Олег Сыров

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Камергерский переулок, 3с1 Карта всех событий

Тело мужчины было обнаружено в МХТ имени Чехова. Об этом в пятницу, 5 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело нашли 4 февраля около 10 утра.

— 4 февраля в 10:20 в одном из помещений МХТ имени Чехова обнаружен мертвый мужчина без признаков насильственной смерти. Предварительная версия — сердечный приступ, — сообщил собеседник «ВМ».

По информации СМИ, скончавшийся — 60-летний инженер нижней механизации сцены, который работал в театре с 2019 года. Отмечается, что мужчина пришел на работу, переоделся, сел на кушетку, после чего скончался.

Подробности случившегося выясняются.

Читайте также: Около 20 человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара на юго-востоке Москвы

смертьтеатрМХТ имени Чехова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте