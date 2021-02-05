Мужчину нашли мертвым в МХТ имени Чехова в Москве

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

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Тело мужчины было обнаружено в МХТ имени Чехова. Об этом в пятницу, 5 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело нашли 4 февраля около 10 утра.

— 4 февраля в 10:20 в одном из помещений МХТ имени Чехова обнаружен мертвый мужчина без признаков насильственной смерти. Предварительная версия — сердечный приступ, — сообщил собеседник «ВМ».

По информации СМИ, скончавшийся — 60-летний инженер нижней механизации сцены, который работал в театре с 2019 года. Отмечается, что мужчина пришел на работу, переоделся, сел на кушетку, после чего скончался.

Подробности случившегося выясняются.

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