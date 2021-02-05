Скончалась возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко на 80-м году жизни

Фото: wikipedia.org

Актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная Владимира Высоцкого, скончалась в Москве. О смерти женщины корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал источник в правоохранительных органах в пятницу, 5 февраля.

Отмечается, что 2 февраля около 23:25 в полицию обратилась жительница столицы. Она сообщила, что ее мама, проживающая в доме на улице Профсоюзной, не отвечает на звонки и не открывает двери.

— С помощью аварийно-спасательной службы дверь была вскрыта. В квартире обнаружили женщину без признаков жизни. Смерть не носит криминальный характер, — рассказал собеседник «ВМ».

По данным СМИ, скончавшейся оказалась возлюбленная Владимира Высоцкого актриса Татьяна Иваненко. Отмечается, что в 2018 году у нее отказали ноги. В связи с этим Иваненко редко покидала квартиру.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Иваненко служила в Театре драмы и комедии на Таганке. По информации из открытых источников, у нее были отношения с Высоцким в середине 1960-х годов. Вместе пара никогда не жила, однако они часто ездили вместе на гастроли.