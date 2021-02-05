Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончалась возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко на 80-м году жизни
Фото: wikipedia.org

Скончалась возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко на 80-м году жизни

Олег Сыров

Ксения Монахова

Происшествия

Актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная Владимира Высоцкого, скончалась в Москве. О смерти женщины корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал источник в правоохранительных органах в пятницу, 5 февраля.

Отмечается, что 2 февраля около 23:25 в полицию обратилась жительница столицы. Она сообщила, что ее мама, проживающая в доме на улице Профсоюзной, не отвечает на звонки и не открывает двери.

— С помощью аварийно-спасательной службы дверь была вскрыта. В квартире обнаружили женщину без признаков жизни. Смерть не носит криминальный характер, — рассказал собеседник «ВМ».

По данным СМИ, скончавшейся оказалась возлюбленная Владимира Высоцкого актриса Татьяна Иваненко. Отмечается, что в 2018 году у нее отказали ноги. В связи с этим Иваненко редко покидала квартиру.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Иваненко служила в Театре драмы и комедии на Таганке. По информации из открытых источников, у нее были отношения с Высоцким в середине 1960-х годов. Вместе пара никогда не жила, однако они часто ездили вместе на гастроли.

смерть актрисыВладимир Высоцкийактриса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте