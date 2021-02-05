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Москвичи совершили два миллиона поездок на электросамокатах в 2020 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичи совершили два миллиона поездок на электросамокатах в 2020 году

Анастасия Волоснова

Город

В 2020 году москвичи совершили два миллиона поездок на прокатных электросамокатах. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что число поездок в прошлом году в пять раз превышает их количество в 2019 году. Ежедневно одним электросамокатом в Москве пользуются шесть человек. Сейчас в Москве в два раза больше электросамокатов, чем два года назад.

— На сегодняшний момент в системе работает семь операторов и пять тысяч электросамокатов. В этом году мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт. По распоряжению Сергея Собянина, Правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие, — заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы Максим Ликсутов.

В ведомстве подчеркнули, что москвичи используют прокатные электросамокаты как для коротких, так и для длинных поездок. Уточняется, что жители столицы ездят на данном виде транспорта как в центре города, так и в других районах столицы.

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транспортМаксим Ликсутовэлектросамокаты
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