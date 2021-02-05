«Еле доплыли»: Мария Миронова попала с сыном в сильный шторм

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Актриса Мария Миронова попала в сильный шторм во время отдыха со своим годовалым сыном Федором. В сторис на своем Instagram-аккаунте она опубликовала кадры, на которых видно, как волнуется море.

— Шторм. Безумный шторм на море. Мы вообще еле доплыли на самом деле. Лодку швыряло, конечно, — сообщила Миронова.

Напомним, актриса сейчас отдыхает с ребенком на Мальдивах. На своей странице в Instagram она делится с поклонниками фотографиями, а также выкладывает сторис, где показывает не только красоту острова, но и маленького сына Федора.

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