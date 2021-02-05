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«Моя упрямая девочка»: Тарасов поздравил дочку с днем рождения
Фото: Аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

«Моя упрямая девочка»: Тарасов поздравил дочку с днем рождения

Анастасия Чанцева

Звезды

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил свою младшую дочку Еву, которой исполнился год.

— С днем рождения, моя маленькая и упрямая девочка! С первого дня знал, что назову тебя Евочкой. Я знаю, что ты будешь счастлива. Самое главное — будь здоровой, — написал Тарасов на своей странице в Instagram-аккаунте.

Он также поблагодарил свою жену Анастасию Костенко за двух прекрасных дочерей. Старшей дочке Милане сейчас 2 года. У Дмитрия Тарасов также есть старшая дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко, ее зовут Ангелина.

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Дмитрий ТарасовАнастасия Костенкодети
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