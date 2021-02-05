Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Развязку на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира построят в 2022 году
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Развязку на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира построят в 2022 году

Юлия Ямпольская

Город

Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира завершат в 2022 году. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Северо-Восточная хорда является одним из наиболее крупных дорожных проектов столицы за всю историю, она проходит от Бусиновской развязки до Некрасовки.

— Большая часть этой громадной дорожной сети построена. Остается ключевой объект — это объединение Дмитровки и Ярославки и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, он отметил, что стройка является одной из самых сложных в столице. Он добавил, что после окончания строительства столица получит первоклассную бессветофорную магистраль.

Читайте также: За год в Москве построят свыше 70 километров дорог

транспортная развязкаМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте