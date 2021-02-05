Развязку на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира построят в 2022 году

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира завершат в 2022 году. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Северо-Восточная хорда является одним из наиболее крупных дорожных проектов столицы за всю историю, она проходит от Бусиновской развязки до Некрасовки.

— Большая часть этой громадной дорожной сети построена. Остается ключевой объект — это объединение Дмитровки и Ярославки и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, он отметил, что стройка является одной из самых сложных в столице. Он добавил, что после окончания строительства столица получит первоклассную бессветофорную магистраль.

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