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«Когда ты задаешь вопросы»: Седокова опубликовала откровенное фото
Фото: instagram.com/annasedokova

«Когда ты задаешь вопросы»: Седокова опубликовала откровенное фото

Анастасия Чанцева

Звезды

Певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram фотографию, оставив под ней глубокомысленную фразу.

— Когда ты задаешь мне вопросы, ты задаешь их себе, — решила пофилософствовать певица.

Седокова любит удивлять своих поклонников необычными, а порой очень откровенными фотографиями. Сейчас певица наслаждается отдыхом в Майами и часто публикует красивые снимки в своем Instagram-аккаунте.

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