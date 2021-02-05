«Когда ты задаешь вопросы»: Седокова опубликовала откровенное фото

Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram фотографию, оставив под ней глубокомысленную фразу.

— Когда ты задаешь мне вопросы, ты задаешь их себе, — решила пофилософствовать певица.

Седокова любит удивлять своих поклонников необычными, а порой очень откровенными фотографиями. Сейчас певица наслаждается отдыхом в Майами и часто публикует красивые снимки в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также: «Невероятная»: Анна Седокова восхитила фанатов фото в бикини