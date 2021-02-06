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«Милая, отзовись»: бывший муж Татьяны Арнтгольц ищет новую любовь среди поклонниц
Фото: instagram.com/ivantsarevitch1

«Милая, отзовись»: бывший муж Татьяны Арнтгольц ищет новую любовь среди поклонниц

Никита Абрамов

Звезды

Бывший муж актрисы Татьяны Арнтгольц, телеведущий и актер Иван Жидков признался, что находится в статусе холостяка уже больше двух лет. Теперь он задумался о поиске личного счастья. Актер решил найти новую любовь.

— Я уже два с половиной года один (ну в смысле холостяк опять), у меня никогда не было быстрого поиска спутницы. По правде сказать, спутницы и спутники бывают разные и иногда лучше вообще без них, — рассказал Жидков.

Телеведущий пояснил, что в принципе доволен жизнью и бытом, который он сам устроил, но все-таки не хватает родной души рядом.

— Если встречу так сказать кровинушку родненькую, то милости прошу к нашему шалашу, — написал Жидков в своем Instagram-аккаунте.

Он также выразил уверенность в том, что одна из подписчиц и есть его судьба.

— Милая, отзовись, — добавил Жидков.

Подписчики по-разному отреагировали на пост актера.

«Интересный подход к поиску спутницы»; «Я готова к лодке любви!»; «Я тоже очень долго одна, и не нужно торопиться! Все произойдет тогда, когда этого совсем не ждешь»; «Хороший пост и классное фото как всегда», — написали поклонницы в комментариях.

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