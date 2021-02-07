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Столичная прокуратура проверит сведения об избиении отчимом 12-летней девочки
Фото: АГН «Москва»

Столичная прокуратура проверит сведения об избиении отчимом 12-летней девочки

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Руставели Карта всех событий

Столичная прокуратура проведет проверку в связи с избиением 12-летней девочки. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью подростка, в субботу, 6 февраля 2021 года, в квартире на улице Руставели причинил ребенку телесные повреждения. В результате девочку доставили в больницу.

В ведомстве выяснили, что семья состояла на профилактическом учете, мать девочки ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

В ходе проверки специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку полноте и своевременности действий уполномоченных органов.

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