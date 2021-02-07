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СК завел дело после отравления газом семьи в Подмосковье
Фото: СК РФ

СК завел дело после отравления газом семьи в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после отравления газом семьи в подмосковном Щелкове. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел по адресу улица Рабочая. Двое взрослых и ребенок погибли, еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, госпитализировали 14-летнюю девочку.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, совместно со специалистами газовой службы осматривают квартиру и газовое оборудование. Планируется, что эксперты проведут судебно-медицинские мероприятия и допросы сотрудников газовой службы, обслуживающей дом.

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Щелковоотравление парами газаСК России по Московской области
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