Двое взрослых и ребенок погибли от отравления газом в Подмосковье

Фото: Антон Кардашов / Агентство городских новостей «Москва»

Семья из четырех человек отравилась газом в подмосковном Щелкове. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Рабочая. Двое взрослых и ребенок погибли, еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, госпитализировали 14-летнюю девочку.

Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Специалисты дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, в частности, по обеспечению безопасного использования и содержанию внутриквартирного газового оборудования, передает ТАСС.

Результаты проверки поставлены прокуратурой региона на контроль.

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