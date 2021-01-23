Фото: Пресс-служба СК РФ

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, четырех человек доставили в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в субботу, 23 января.

Уточняется, что возгорание произошло в частном доме по улице Памятной.

Пострадавшая при пожаре женщина получила 40 процентов ожогов тела, ее состояние оценивается врачами как тяжелое, ее старший 21-летний сын также находится в реанимации. 14-летний ребенок проходит лечение в детской областной больнице, он отравился угарным газом. Его жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. С таким же диагнозом в клинику доставили пятилетнюю девочку, сообщается на сайте правительства региона.

По решению губернатора Валерия Лимаренко пострадавшей семье окажут материальную помощь, ей выплатят миллион рублей. При необходимости с родителями и детьми будут работать психологи. Сейчас решается вопрос о месте временного проживания семьи

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в пожаре погибли мальчик пяти лет и восьмилетняя девочка. По факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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