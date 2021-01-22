Два человека погибли при пожаре в Югорске

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Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Югорске. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил глава города Андрей Бородкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Мира. Пожар ликвидирован. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Бородкин добавил, что подписал постановление о введении на территории Югорска с 22 января особого противопожарного режима.

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