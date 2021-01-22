Два человека погибли при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане
В Татарстане на нефтяном предприятии прогремел взрыв, погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в пятницу днем, 22 января, сообщает источник Интерфакса.
По его данным, инцидент произошел на нефтяном предприятии в селе Большом Нуркееве во время испытаний сжатым воздухом.
— Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв, — заявил собеседник агентства.
Жертвами происшествия, по предварительной информации, стали два человека. Еще один пострадал.
Позднее стало известно, что прокуратура республики начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане
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