Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Два человека погибли при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Два человека погибли при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане

Ростислав Зубков

Происшествия

В Татарстане на нефтяном предприятии прогремел взрыв, погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в пятницу днем, 22 января, сообщает источник Интерфакса.

По его данным, инцидент произошел на нефтяном предприятии в селе Большом Нуркееве во время испытаний сжатым воздухом.

— Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв, — заявил собеседник агентства.

Жертвами происшествия, по предварительной информации, стали два человека. Еще один пострадал.

Позднее стало известно, что прокуратура республики начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

Читайте также: Число погибших при мощном взрыве в Мадриде увеличилось до четырех

взрывнефтьТатарстан
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Все мнения
О проекте