Два человека погибли при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане

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В Татарстане на нефтяном предприятии прогремел взрыв, погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в пятницу днем, 22 января, сообщает источник Интерфакса.

По его данным, инцидент произошел на нефтяном предприятии в селе Большом Нуркееве во время испытаний сжатым воздухом.

— Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв, — заявил собеседник агентства.

Жертвами происшествия, по предварительной информации, стали два человека. Еще один пострадал.

Позднее стало известно, что прокуратура республики начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

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