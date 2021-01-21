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Число погибших при мощном взрыве в Мадриде увеличилось до четырех
Фото: twitter.com/PraesidioLtd

Число погибших при мощном взрыве в Мадриде увеличилось до четырех

Юлия Ямпольская

Происшествия

Четыре человека погибли в результате мощного взрыва в центре Мадрида в здании. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в архиепархии города.

Кроме того, стало известно, что среди погибших оказался 36-летний священник Рубен Перес Аяла. Ранее сообщалось, что его доставили в больницу из-за полученных ранений, передает РИА Новости.

Днем в среду, 20 января, стало известно о взрыве в центре испанской столицы. По данным спасателей, чрезвычайная ситуация произошла на улице Толедо, 98, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. СМИ утверждают, что взрыв задел стоящий рядом дом престарелых, большая его часть обрушилась.

Читайте также: СМИ сообщили об эвакуации здания рядом с Капитолием из-за угрозы взрыва

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