Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ сообщили об эвакуации здания рядом с Капитолием из-за угрозы взрыва
Фото: pixabay.com/ru

СМИ сообщили об эвакуации здания рядом с Капитолием из-за угрозы взрыва

Ростислав Зубков

В мире

Здание Верховного суда США эвакуируют из-за угрозы взрыва. Оно находится близ Капитолия, куда прибыло множество людей на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщает CNN.

Иные детали происходящего источники телеканала не передают.

Известно, что в ближайшее время Байден принесет присягу и вступит в должность американского лидера. В связи с мероприятием 20 января в Вашингтоне усилены меры безопасности. Существенная часть центра столицы, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для автомобильного движения. Сам Капитолийский холм оцеплен, туда пускают только определенный круг лиц.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

Читайте также: Стали известны первые указы Байдена после инаугурации

взрывСШАэвакуация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте