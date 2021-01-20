СМИ сообщили об эвакуации здания рядом с Капитолием из-за угрозы взрыва

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Здание Верховного суда США эвакуируют из-за угрозы взрыва. Оно находится близ Капитолия, куда прибыло множество людей на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщает CNN.

Иные детали происходящего источники телеканала не передают.

Известно, что в ближайшее время Байден принесет присягу и вступит в должность американского лидера. В связи с мероприятием 20 января в Вашингтоне усилены меры безопасности. Существенная часть центра столицы, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для автомобильного движения. Сам Капитолийский холм оцеплен, туда пускают только определенный круг лиц.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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