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Стали известные первые указы Байдена после инаугурации
Фото: flickr.com / Marc Nozell

Стали известные первые указы Байдена после инаугурации

Ростислав Зубков

В мире

В свой первый день по посту президента США Джо Байден подпишет несколько важных для Вашингтона указов. Об этом говорится на сайте команды демократа.

Так, вскоре после инаугурации Байден распорядится прекратить строительство стены с Мексикой, вернуть Америку в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из ВОЗ.

Как отмечают сторонники избранного американского лидера, эти указы призваны «обратить вспять серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа», чтобы позволить Штатам успешно развиваться.

Уточняется, что Байден подпишет данные распоряжения почти сразу после принесения присяги в Капитолии. Это мероприятие запланировано на 20 января.

Оценивая перспективы развития отношений США и Белоруссии, Валерий Ковалевский, представитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам, выразил надежду, что политика новой американской администрации будет «более деятельной и эффективной». До этого Байден высказывался в поддержку протестующих против фальсификаций на выборах в Белоруссии.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

Ранее были раскрыты подробности инаугурации Байдена.

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