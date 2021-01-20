Инаугурации президентов США: самые яркие платья и пламенные речи

Фото: public domain

Инаугурация — финальный аккорд выборного процесса в США. Именно в этот день полномочия от предыдущего президента переходят к новому. Сами выборы проходят в начале ноября, и новому лидеру приходится ждать почти два с половиной месяца, прежде чем 20 января переехать в Белый дом. Как пройдет церемония присяги, во что будут одеты главные действующие лица и что интересного скажет Джозеф Байден, узнаем совсем скоро. А пока давайте вспомним самые яркие инаугурации из современной истории США.

«Спросите, что вы можете сделать для страны»

Пожалуй, самой запомнившейся парочкой в истории этих церемоний, стали Джон и Жаклин Кеннеди. Прирожденные модники. Жаклин Кеннеди еще до замужества славилась своим стилем, предпочитая французский бутик. Но, несмотря на это, на день инаугурации она прибегла к совету известного американского модельера Олега Кассини (Oleg Cassini), иммигранта из Парижа. На церемонию инаугурации Кассани сшил для первой леди платье бирюзового цвета с большими пуговицами и меховой оторочкой. В комплект входили также муфта и шляпа в один цвет. Кстати говоря, этот наряд, по мнению социальных сетей, взяла на вооружение жена 45-го президента Мелания Трамп.

Фото: public domain

Сам Джон Кеннеди не отставал от своей жены. На церемонию присяги он пришел в английском стиле — в визитке (сюртук с расходящимися спереди полами с конусообразным вырезом). Так он отдал дань памяти первым президентам страны. Костюм Джона был приобретен у старейшего бренда мужской одежды в Америке — Brooks Brothers. У него затаривался не кто иной, как легендарный Авраам Линкольн.

Выступление Кеннеди тоже вошло в историю. Это образец ораторского искусства. Речь демократа разлетелась на цитаты. Вот одна из них, которую используют и по сей день, не всегда зная авторство:

— Дорогие американцы, не спрашивайте, что страна может сделать для вас, — спросите, что вы можете сделать для своей страны.

Выступление Кеннеди состоялось в самые жаркие годы противостояния с СССР, но он оставлял пространство для компромиссов с главным соперником:

— Давайте не будем вести переговоры из страха. Но давайте не будем страшиться переговоров.

Хотя именно при нем США предстояло пережить самый опасный в истории не только своей страны, но и человечества момент — Карибский кризис. И когда СССР и США стояли в шаге от ядерной войны, Кеннеди продолжил воплощать то, о чем говорил на инаугурации. В октябре 1963 года вступит в силу договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

Минималисты Рейганы

Вас может удивить, почему в эту подборку попала семья Рейганов. А как же Ричард Никсон в фирменном костюме от того же Brooks Brothers и его жена Пэт с меховыми аксессуарами и превращавшими ее в бриллиантовую статуэтку платьями? Да, Никсоны смотрелись грациозно и запомнились поклонникам моды. У Нэнси и Рональда Рейгана могли быть не менее яркие костюмы. Ведь оба они сыграли сразу несколько ролей в кино и про голливудский шик знают, что называется, из первых рук. Но на инаугурацию они пришли максимально протокольно и минималистски, чем вызвали не меньший эффект, чем чета Кеннеди или Никсон. Над дизайном Пэт поработал американец кубинских корней Адольфо Ардинья. Сшитый для первой леди костюм стал позднее ее визитной карточкой. Костюм алого цвета получил название Reagan Red («Рейган красное»). В этом наряде жена Рейган ходила на самые важные церемонии, включая встречу с британской королевой Елизаветой.

Сам Рональд Рейган покупал костюмы у портного из Калифорнии Фрэнка Мариани. Последний как-то признался, что республиканец — один из самых консервативных его клиентов. Рейган предпочитал однобортные пиджаки с завышенной талией и брюки с манжетами. На свою инаугурацию 1981 года 40-й президент надел stroller suit — полуформальный костюм с классическим пиджаком и широкими серыми брюками в полоску.

Фото: public domain

Рейган дважды был избран президентом. Первая его инаугурационная речь посвящена внутренним проблемам. Тогда он заявил о катастрофической ситуации в экономике, обещал ограничить полномочия федеральных властей и четко разделить полномочия между штатами и центром. Кроме этого, Рейган объявил о сокращении налогов и госаппарата, а также повышении занятости. Свои обещания он, в общем-то, реализовал. За восемь лет инфляция и безработица в США значительно снизились, правда, за счет растущего бюджета и госдолга. Во второй инаугурационной речи в центре внимания оказались отношения с СССР.

— Есть только один безопасный и обоснованный путь снижения расходов на национальную безопасность — уменьшение необходимости таких расходов. И именно это мы пытаемся делать путем переговоров с Советским Союзом. Мы не просто обсуждаем границы дальнейшего увеличения ядерных вооружений. Наоборот, мы стремимся уменьшить их количество, — сказал Рейган.

Любопытно, что так же, как и при Никсоне, США под началом Рейгана предстояли сложные периоды в отношениях с Москвой. На его правление пришлись вторжение СССР в Афганистан и программа СОИ по выводу в космос наступательного и оборонительного оружия. Но неоконсерватору удалось добиться или дожить до разрядки. За год до его ухода из Белого дома СССР вывел войска из Афганистана, а годом ранее Москва и Вашингтон подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«А ну-ка, уходи отсюда!»

Инаугурация Барака Обамы заслуживает внимания не только потому, что это первый темнокожий президент в истории Штатов. Ожидалось, что церемония должна пройти беспрецедентно. Это уже не эпоха Рейгана и тем более Кеннеди, когда за президентами следили из газет и ТВ. Барака и Мишель Обаму ежеминутно обсуждали в социальных сетях. Жена президента воспользовалась этим для продвижения молодых и талантливых дизайнеров. Платье из золотого шерстяного кружева для Мишель сфантазировал дизайнер-кубинец Изабель Толедо. А белое платье на одно плечо с цветками, в котором супруга президентабыла на инаугурационном балу, разработал тайванец Джейсон Ву. Кстати, Ву узнал о том, что Мишель выбрала именно его дизайн, только после просмотра трансляции с бала.

Так же, как и Хиллари Клинтон затмила на инаугурации Билла, Мишель обошла в помпезности Барака.

— Теперь люди фотографируют туфли, браслеты и ожерелья, которые я ношу, но не обращают внимание на то, что мой муж восемь лет подряд носит один и тот же смокинг. И он этим очень гордится. Всегда говорит мне: «Я будут готов через десять минут. А сколько времени сборы заняли у тебя?» На что я отвечаю: «А ну-ка, уходи отсюда!» — призналась она.

Фото: public domain

Обама на обе инаугурации (2008 и 2013 гг.) появился в пальто от Brooks Brothers, так же, как Авраам Линкольн и Джон Кеннеди. Смокингам творчества ателье Hart Schaffner Marx в Чикаго, откуда Обама начал путь во власть, он тоже оставался верен.

Из инаугурационной речи Барака Обамы запомнились не цитаты, а идеи. Во внутренней политике он обещал запустить программу медстрахования, получившую неформальное название Obamacare, и уравнение в правах представителей ЛГБТ-сообщества. Именно при Обаме однополые браки стали легальными. Во внешней политике он обещал вывести войска США из Ирака, подружиться с исламским миром, добиться стабильности в Афганистане и перезагрузить отношения с Россией. В отличие от внутренних обещаний, внешние реализовать не удалось. Войска в Ираке остались, в Афганистане продолжилась гражданская война, на Ближнем Востоке началась «арабская весна», а с Россией перезагрузка закончилась санкциями и долгосрочным кризисом в двусторонних отношениях.

America first

Не меньше, чем Мишель Обама на инаугурации, американцев и весь мир удивила словенская фотомодель. Мелания Трамп до переезда в Белый дом была завсегдатаем светских вечеринок, где появлялась в леопардовых платьях, соболиных шубах и на высоких каблуках. Так что от нее ничего особенного на инаугурации не ждали. Но Мелания смогла покорить фанатов и хейтеров скромностью. Кашемировый комплект из жакета и платья приятного для глаз небесно-голубого цвета стал весьма уместной отсылкой к дизайну Жаклин Кеннеди и творчеству американских кутюрье. Кстати, автор красоты Ральф Лорен подвергся жесткой критике за то, что работает с «сексистом» Дональдом Трампом. Некоторые пользователи призвали бойкотировать дизайнера. Однако положительных отзывов, конечно, о его разработке было значительно больше. Критики обратили внимание на то, что Мелания в этом наряде выглядела весьма сдержанно и взросло. Для тех, кто не в курсе: разница в возрасте у Трампа с супругой составляет четверть века в пользу первого. Бальное платье первой леди с открытыми плечами в белом тоне выглядело не менее ярко.

Фото: public domain

Вкус и изящность образа Мелании, надо сказать, оказались к месту. Ведь Трамп на инаугурацию пришел в широченных брюках, не соответствующих ни его фигуре, ни торжественности мероприятия. Но Трамп компенсировал этот недостаток прической за 70 тысяч долларов в год и своей эксцентричностью. Эмблемой речи миллиардера на инаугурации стала фраза: «Америка будет прежде всего».

— Вместе мы вновь сделаем Америку сильной. Мы вновь сделаем Америку богатой. Мы вновь сделаем Америку гордой. Мы вновь обеспечим ее безопасность. И да, вместе мы вновь сделаем Америку великой, — заявил республиканец.

В экономике он воззвал к протекционизму — покупать американское и защитить внешние границы США.

Эксперты говорят, что многие из своих предвыборных обещаний Трамп выполнил. Строительство стены на границе с Мексикой началось, против КНР были введены торговые пошлины, а против Ирана — нефтяные санкции. При этом укрепить старейший альянс НАТО у него не очень-то и вышло. Европейцы, особенно канцлер ФРГ Ангела Меркель, были явно недовольны требованиями повысить расходы на оборону и отказаться от российского газа.

Чем нас удивит новоизбранный президент США демократ Джозеф Байден на инаугурации, узнаем уже сегодня...

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