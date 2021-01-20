Что будет с курсом рубля после инаугурации Джо Байдена

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вступление в должность избранного президента США Джозефа Байдена вряд ли глобально скажется на валютных курсах. Какие-либо резкие всплески на рынках маловероятны, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» независимый финансовый аналитик Александр Егоров.

Специалист дал свой прогноз того, что будет с национальными валютами после инаугурации главы американского государства.

— Рынки учли различные варианты развития событий. Меры безопасности, предпринятые в Вашингтоне и других городах, скорее всего, снимут напряжение, существовавшее из-за опасений вооруженных столкновений. Сейчас все сосредоточено на том, что будет делать новый президент, как быстро он сможет провести через Конгресс меры стимулирования экономики на два триллиона долларов, — считает Егоров.

По его словам, для российского рубля, как и для всех рисковых активов, текущая ситуация неплохая. Да и естественные факторы поддержки российской валюты работают достаточно хорошо, уверен аналитик.

— Если брать в расчет санкции, которые администрация Байдена хочет ввести в отношении России, — это дело будущего. Да и не факт, что они будут введены, до них ли будет американцам. Нефть может поддерживать рубль. Даже с учетом вчерашних негативных прогнозов международного энергетического агентства по потреблению нефти, она вернулась к показателям выше 56 долларов за баррель, — добавил эксперт.

Рубль, прогнозирует Егоров, 20 января будет умеренно укрепляться идти к отметкам ниже 73 за доллар. Причем аналитик называет этот уровень поддержки принципиальным. И если его пробьют, то укрепление отечественной валюты по отношению к доллару, вероятно, ускорится.

— Пока же активные спекулянты стараются осторожничать, а те, кто действительно покупают валюту, считают 73 рубля за доллар хорошей возможностью для его приобретения. Поэтому курс остается на протяжении последних недель относительно устойчивым, — констатировал аналитик.

Валютная пара евро-доллар, как заметил Егоров, испытала самое настоящее новогоднее ралли. С апреля 2020 года единая европейская валюта прилично укреплялся по отношению к доллару — с 1,09 до 1,23 за евро к 31 декабря. В первые дни 2021 года курс скорректировался до 1,20. Но сейчас у евро снова появляются шансы вернуться в восходящий тренд. В ближайшее время, включая день инаугурации Байдена, эксперт ожидает боковик в диапазоне 1,1950 – 1,2150 за евро.

В первые минуты после открытия торгов на Московской бирже 20 января рубль действительно укрепился. К 10:20 по Москве цена доллара опустилась на 0,44 процента — с 73,68 до 73,355 рубля, стоимость евро снижалась с 89,275 до 89,17 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов также рос — на 0,3 процента, индекс РТС — на 0,42 процента.

Новый американский президент принесет присягу своей стране 20 января в 20:00 по московскому времени. Предыдущий глава государства Дональд Трамп на церемонии вступления в должность своего преемника на посту присутствовать не будет.

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