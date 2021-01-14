«На грани»: экономист дал прогноз по росту цен на продукты в 2021 году

Фото: «Вечерняя Москва»

В 2021 году могут вырасти цены на крупы, овощи и другие товары первой необходимости. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Леонид Холод.

Эксперт видит несколько основных причин роста цен на продукты: инфляция, скачки курса валют, а также падение доходов населения:

— В первую очередь подорожают крупы. На гречку, например, цены как выросли во время ажиотажного спроса, так и не опустились. Рис тоже подорожал, причем самый обычный, простой — на эти продукты регулирующие органы пока не обратили свой взор. Прежде всего, подобная динамика наблюдается ввиду инфляции издержек — производство дорожает из-за удорожания валюты, а ведь часть даже наших, российских продуктов производится с использованием импортных комплектующих, оборудования, удобрений и прочего.

На рост цен, как отметил Холод, влияют и конъюнктурные факторы, динамика спроса и предложения. С падением доходов люди начинают меньше покупать мясо, дорогие продукты питания, отдавая предпочтение товарам первой необходимости, которыми как раз и являются крупы, хлеб, масло, простейшие овощи.

— Дорогие продукты, такие как, например, говядина, баранина, дальше дорожать не могут — если поднять цены еще выше, их просто перестанут покупать, потому именно в данном сегменте подорожания либо не будет вообще, либо оно окажется незначительным. То же касается вообще всего мяса: птицы, свинины, оно и так находится на грани, дорожать дальше ему опасно. Когда у людей в карманах становится меньше денег, граница эластичности спроса сдвигается. Есть товары первой необходимости, которые будут покупать вне зависимости от роста цен просто потому, что есть что-то нужно, но здесь не тот случай, — сказал экономист.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Роста цен, по его мнению, также можно ожидать в простейшей молочной продукции, овощах вроде картошки, свеклы, моркови, лука — это базовый, «борщевой» набор, который люди продолжат покупать вне зависимости от стоимости.

— Конечно, какой-нибудь суперйогурт серьезно не подорожает — в противном случае его просто перестанут покупать, поскольку это товар с неэластичным спросом. А вот обычное молоко в дешевой картонной упаковке — очень даже эластичный продукт.

Наиболее оптимистичным экономист считает прогноз, по которому товары первой необходимости подорожают чуть выше уровня инфляции. Но данный сценарий возможен только в случае отсутствия серьезных экономических потрясений в России и в мире: если доходы населения перестанут критически падать, как это произошло на фоне пандемии в 2020 году, не будет резких скачков валют.

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