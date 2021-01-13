С минимальным риском: названы наиболее выгодные инвестиции в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Из-за нестабильной ситуации на мировом рынке единственными инвестициями, предусматривающими минимальный риск, становятся драгоценные металлы и земля. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился экономист Алексей Коренев.

Рынок 2021 года характеризуется нестабильностью и непредсказуемостью, главная причина этого, по словам Коренева, — пандемия коронавируса:

— Неизвестно, удастся ли обуздать ее хотя бы к половине года, появятся ли новые штаммы вируса, будет ли эффективна против них вакцина или же они окажутся более агрессивными. Если коронавирус мутирует, мы можем столкнуться с новыми локдаунами — это худший вариант. А лучший — если все закончится к середине года, вирус пойдет на спад, а экономическая ситуация в России и в мире начнет улучшаться. В подобных условиях традиционно надежное убежище — драгоценные металлы: золото, серебро, платина. То же золото, даже если на какое-то время откатывается вниз, в итоге все равно продолжает рост.

Рынок акций же, напротив, нестабилен. В прошлом году акции некоторых западных компаний подорожали на 500–600 процентов, у отечественных же рост более скромный. Несмотря на подобные данные, Коренев подчеркивает: это все равно крайне рискованное вложение: акции сегодня могут подорожать на 20 процентов, а завтра подешеветь на 60, и предсказать это практически невозможно.

— Что касается недвижимости, то цены на нее росли в основном из-за госпрограммы поддержки льготной ипотеки, но она закончится 1 июля. Может оказаться так, что даже до ее окончания цены начнут сдуваться банально из-за исчерпания платежеспособного спроса, — объяснил эксперт. — В итоге приток денег в недвижимость закончится и стоимость жилья ожидаемо пойдет вниз.

Единственным ресурсом, который реально ограничен, Коренев считает землю, именно поэтому инвестиции в нее могут быть самыми эффективными:

— Здесь, правда, необходимы опыт и хороший финансовый консультант по этому виду инвестиций. Земля — то, что растет в цене всегда. Посмотрите, насколько она выросла за 100–200 лет, вот уже где точно можно было озолотиться. С акциями, правда, ситуация похожая, но и риски там несопоставимо выше.

Насколько выгодными окажутся валютные инвестиции, покажет только время — динамика курса будет зависеть от стоимости нефти, санкций, ситуации с пандемией. Коренев заключил, что в 2021 году следует быть крайне осторожными и всегда готовыми вовремя вывести сбережения из рискованных инвестиций.

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