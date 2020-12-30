Экономист рассказал, насколько подорожает селедка под шубой

Фото: youtube.com / Семейная кухня

Селедка под шубой подорожает в среднем на 10 процентов из-за ряда факторов, среди которых инфляция и рост курса валют. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Большинство товаров для салата подорожало незначительно: свекла — на приблизительно 5 процентов, как и морковь с селедкой:

— А вот картофель подорожал на 50 с небольшим рублей, то есть цена выросла на порядка 15 процентов. Впрочем, в разных торговых сетях ценники могут разниться. Комплектующие для майонеза тоже подорожали, в частности яйца и подсолнечное масло, которого в продукте около 50 процентов от массовой доли. Но, разумеется, это не самое главное составляющее селедки под шубой, так что в целом блюдо подорожает процентов на 10.

Общий рост цен, по мнению Холода, обусловлен сразу несколькими факторами, главным из которых является общая инфляция, так или иначе сказывающаяся на всех группах товаров, особенно на продовольственных:

— Причем сильнее всего растут цены именно на продукты первой необходимости и только потом уже на более дорогие группы. Дело в том, что, когда доходы населения падают, люди начинают отказываться от более дорогих продуктов, экономят, и спрос естественным образом перемещается в сторону дешевых товаров. А селедка под шубой, как мы знаем, состоит именно из базовых продуктов питания.

Роль сыграл и такие факторы, как инфляция издержек, расходы на электричество, исходное сырье, ингредиенты:

— Для производства многих товаров даже первой необходимости используются импортные ингредиенты: семена, техника, комплектующие. А поскольку курс валют сильно повысился — на 20–25 процентов, соответственно, подорожало и производство. Масложировая промышленность, производящая майонез, к примеру, использует иностранное оборудование и комплектующие.

Холод заключил, что, с одной стороны, рост инфляции сдерживало падение доходов населения, а с другой стороны — именно поэтому она оказалась более болезненной, поскольку цены выросли как раз на самые необходимые продукты.

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