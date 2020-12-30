Врач рассказала, сколько килограммов набирают россияне за новогодние праздники

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Россияне за время новогодних праздников набирают в среднем три-четыре килограмма, а также рискуют заработать панкреатит из-за нарушения норм здорового питания. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Олеся Гурова в среду, 30 декабря.

По ее словам, увеличение массы тела в период длинных выходных может быть связан с возрастом, предрасположенностью к набору веса, калорийностью еды.

— В целом, люди, как правило, набирают 3-4 килограмма, особенно те, у кого есть избыточная масса тела и предрасположенность к ней, — пояснила врач.

Она отметила, что нарушение норм здорового питания, которое продолжается больше недели, может закончиться большим количеством обостренных панкреатитов.

Гурова добавила, что редкие застолья не принесут серьезного ущерба организму, опасность представляет регулярное неправильное питание, передает агентство городских новостей «Москва».

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