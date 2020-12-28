Эксперт дал советы, как не переедать в новогоднюю ночь

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Специалист по правильному питанию Олег Зингилевский дал советы, как не переедать в новогоднюю ночь, в беседе с «МИР 24».

Эксперт рекомендует за несколько дней до Нового года снизить количество употребляемых в день калорий. А в сам Новый год не стоит перекусывать заранее, тогда вы не сможете съесть больше нормы. Также за праздничным столом необходимо выбирать сначала салаты, затем мясные блюда, а только потом сладкое. По мнению специалиста, нельзя забывать, что в алкоголе содержится много калорий. Сохранить отличную физическую форму, считает эксперт, помогут длительные прогулки в праздничные дни.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург советует россиянам, как вести себя за новогодним столом людям с хроническими заболеваниями, пишет Nation News.

— С диеты не уходить, есть маленькими порциями и медленно, за новогодний стол садиться сытым. Если есть желудочно-кишечные заболевания, надо воздерживаться от острого и жареного, если сердечные — от жирных или избыточно сладких продуктов, — рекомендует Гинзбург.

Ранее фитнес-эксперт Алина Ватомова рассказала в беседе с «Радио 1», когда можно перейти к физической активности после праздников.

— Приступать к физическим нагрузкам можно только после того, как вы хорошо выспались и нет алкогольного опьянения. Нужно постепенно восстанавливать свой организм, постепенно переходить к каким-то нагрузкам, а не пытаться сразу ставить какие-то рекорды, — считает Ватомова.

Эксперт отметила, что начать тренировки лучше с йоги, пилатеса или растяжки.

Источник: mir24.tv

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