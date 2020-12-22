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Диетолог назвала полезную замену картофеля в салате оливье
Фото: pixabay.com/ru

Диетолог назвала полезную замену картофеля в салате оливье

Юлия Ямпольская

Здоровье

Картофель в составе салата оливье стоит заменить клубнями топинамбура. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, этот продукт содержит полезные пищевые волокна, которые способны поддерживать работу кишечника.

— Картофель же, особенно отварной, приносит в организм не только крахмальную составляющую. В некоторых случаях могут быть реакции в виде повышения уровня сахара, особенно при нарушении углеводного обмена, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Также диетолог отметила, что клубням топинамбура стоит отдавать предпочтение людям с лишним весом. Врач добавила, что по вкусу продукт похож на картофель, однако имеет в составе низкий гликемический индекс и способность регулировать работу поджелудочной железы.

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