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Курс евро опустился на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Курс евро опустился на открытии торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

Курс евро на открытии торгов Московской биржи опустился до 89,275 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 20 января.

Так, на 10:00 по московскому времени курс доллара не изменился и составлял 73,68 рубля. Европейская валюта подешевела на 0,07 процента. Ее курс составлял 89,275 рубля.

К 10:20 по Москве цена доллара опустилась на 0,44 процента — до 73,355 рубля, стоимость евро снижалась до 89,17 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов рос на 0,3 процента, индекс РТС — на 0,42 процента.

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