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Создание новой формывалюты начали обсуждать с банкирами
Фото: PhotoXPress.ru

Создание новой формывалюты начали обсуждать с банкирами

Ирина Ковган

Экономика

Во вторник, 19 января,завершилась онлайн-конференция «Киберпанк, который мы заслужили: каким будет новый цифровой рубль?». Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как изменится отечественная экономика.

Ввести цифровой рубль предложило руководство Центрального банка России. Тестирование новой формы национальной валюты может начаться уже в 2021 году. Планируется, что россияне будут получать пенсии и социальные пособия именно цифровыми рублями.

— Пока нет готовой программы. Центробанк представил участникам банковского сектора четыре разные версии. Но то, что ЦБ хочет обсудить этот вопрос с экономистами, это очень хорошо, — поделился Гарегин Тосунян.

По его словам, пока в документе не сформулированы четкие цели введения новой формы валюты. Кроме того, банкиры опасаются рисков.

Среди них — несанкционированный доступ к электронному кошельку и информации о его операциях, появление новых способов хищения средств и другие.

— Каждый шаг цифровой валюты будет отслеживаться и сохраняться. В этом есть преимущество, например, когда речь идет о целевом расходовании средств, выделяемых государством. Но возникают и вопросы, связанные с финансовой безопасностью, — добавил Гарегин Тосунян.

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